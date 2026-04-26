В Германии призвали как можно скорее вернуть воинскую повинность Премьер Баварии Зедер: в Германии надо вернуть воинскую повинность

В Германии необходимо как можно скорее восстановить воинскую повинность, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. По его словам, которые передает газета Bild, это необходимо для безопасности страны.

Мы не добьемся необходимой безопасности нашей страны только на добровольной основе, а безопасность — это условие для свободы, — сказал Зедер.

