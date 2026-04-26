Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 13:28

«Хорошо не кончится»: Лавров осадил «защитника» Европы Зеленского

Лавров: желание Зеленского якобы защитить Европу ничем хорошим не кончится

Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Желание украинского президента Владимира Зеленского якобы защитить Европу ничем хорошим не кончится, заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ЕС поддерживает Киев, несмотря на то, что «откровенно нацистский режим» запретил и русскую культуру во всех ее проявлениях, и каноническую Православную церковь на Украине.

[Зеленский] открыто говорит, что мы (украинцы. — NEWS.ru) будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Киеву нужно набраться воли для урегулирования украинского кризиса. Он уточнил, что в противном случае Украине нужно будет принимать «еще более болезненные решения».

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что поддерживающие Украину страны Европы уже скоро могут ощутить на себе жесткий ответ России. Политик считает, что на Западе не осознают реальное соотношение сил и не понимают весь потенциал Москвы.

Власть
Россия
Украина
Сергей Лавров
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утечка хлора в «СССР» отправила людей в больницу
Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания
Жители украинского города лишились благ цивилизации
Путин сделал «боксерское» фото с чемпионкой мира
«Мировая держава»: в Японии призвали вернуть отношения с Россией
Мошенники выманили у пожилой москвички колоссальную сумму за один звонок
В Германии призвали как можно скорее вернуть воинскую повинность
В Петербурге простились с уникальным скрипачом
Апрельские заморозки в Москве получили простое объяснение
Земля дрогнула под ногами жителей Одесской области
В Кремле оценили состояние российской экономики
Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент
Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля
Уфимский магазин коллекционных пластинок погрузился в фекалии
Лидер Лондонского марафона вошел в историю, установив немыслимый рекорд
«Новые разрушения»: Пушков дал прогноз по ситуации на Ближнем Востоке
Зарубин поделился информацией о ближайших планах Путина
Двух россиян задержали за работу на скам-центр со странным названием
Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя
Козловский впервые намекнул на беременность Акиньшиной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.