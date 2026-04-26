Желание украинского президента Владимира Зеленского якобы защитить Европу ничем хорошим не кончится, заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ЕС поддерживает Киев, несмотря на то, что «откровенно нацистский режим» запретил и русскую культуру во всех ее проявлениях, и каноническую Православную церковь на Украине.

[Зеленский] открыто говорит, что мы (украинцы. — NEWS.ru) будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Киеву нужно набраться воли для урегулирования украинского кризиса. Он уточнил, что в противном случае Украине нужно будет принимать «еще более болезненные решения».

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что поддерживающие Украину страны Европы уже скоро могут ощутить на себе жесткий ответ России. Политик считает, что на Западе не осознают реальное соотношение сил и не понимают весь потенциал Москвы.