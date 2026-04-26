Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 12:50

«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет

Песков: Киеву нужно набраться воли для урегулирования конфликта

Дмитрий Песков
Киеву нужно набраться воли для урегулирования украинского кризиса, заявил ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в противном случае Украине нужно будет принимать еще более болезненные решения.

Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности. Дальше будет хуже, — сказал Песков.

Ранее он отметил, что Россия не наблюдает у украинской стороны политической воли к разрешению кризиса. По его словам, встреча руководителей государств Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь для юридического закрепления уже достигнутых договоренностей.

Также Песков подчеркнул, что Зеленский обязан безотлагательно принять решение о выводе украинских подразделений с территории Донбасса. По словам представителя Кремля, этот шаг нужно сделать прямо сейчас.

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что в Европе продолжает углубляться кризис самоидентификации и ценностных ориентиров. По словам Пескова, на континенте также обостряются экономические проблемы и кризис в области безопасности.

