Песков раскрыл, чего не хватает Украине для урегулирования Песков: Россия не видит политической воли Украины к урегулированию

Россия не видит политической воли Украины к урегулированию кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести». При этом встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для закрепления достигнутых соглашений, отметил он.

[Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского] может быть только для того, чтобы финализировать договоренности. Этому должна предшествовать серьезная работа, а главное — политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим, — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил: ситуация на мировых энергетических рынках продолжает ухудшаться. По его словам, проблем становится все больше с каждым днем.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине и не будет создавать препятствий с собственной стороны. По его словам, сроки диалога зависят от того, кого США назначат для участия в переговорах с Ираном.