Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для завершения договоренностей, сообщил в беседе с ИС «Вести» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что российский лидер не раз предлагал встретиться в Москве.

Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что в Кремле ожидают новых визитов спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию для переговоров по Украине. Представитель Кремля отметил, что конкретики по срокам приезда американских переговорщиков пока нет.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной. В администрации турецкого лидера подчеркнули, что глава государства заинтересован в диалоге на высшем уровне.