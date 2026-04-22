Песков выразил надежду на продолжение визитов Уиткоффа и Кушнера в Россию

Москва сохраняет надежду на продолжение визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что этих визитов ждут в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся — сообщим, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что делегация США может посетить Россию для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Отмечалось, что украинский президент Владимир Зеленский также ожидал визита американцев в Киев.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в столице с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной. По его словам, страна хочет добиться начала диалога на высшем уровне.