Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 17:34

Источники раскрыли важную информацию о переговорах России и США

Делегация США может посетить Россию для обсуждения украинского конфликта

Владимир Путин и Стив Уиткофф Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru
Делегация США может посетить Россию для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. При этом, по их словам, украинский президент Владимир Зеленский ожидал визита американцев в Киев.

Как и прежде, в Москву должны прибыть спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. По данным инсайдера, американская сторона хочет сначала добиться ощутимого прогресса в переговорах, чтобы оправдать визит, и намерена посетить Россию еще раз.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что Россия позитивно воспринимает идею возобновления переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле. Министр подчеркнул, что сейчас эта тема не является для Москвы первостепенной.

Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

