Источники раскрыли важную информацию о переговорах России и США Делегация США может посетить Россию для обсуждения украинского конфликта

Делегация США может посетить Россию для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. При этом, по их словам, украинский президент Владимир Зеленский ожидал визита американцев в Киев.

Как и прежде, в Москву должны прибыть спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. По данным инсайдера, американская сторона хочет сначала добиться ощутимого прогресса в переговорах, чтобы оправдать визит, и намерена посетить Россию еще раз.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что Россия позитивно воспринимает идею возобновления переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле. Министр подчеркнул, что сейчас эта тема не является для Москвы первостепенной.