В Кремле оценили ситуацию на мировых энергорынках Песков: на мировых энергетических рынках с каждым днем все больше проблем

Ситуация на мировых энергетических рынках продолжает ухудшаться, заявил ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, проблем становится все больше с каждым днем.

И в данном случае проблем становится все больше с каждым днем. Ормузский пролив не функционирует должным образом. Выпала с международных рынков приблизительно треть производства нефтяного рынка стран Персидского залива, поэтому ситуация становится хуже, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. По его словам, роль Москвы в этом плане невозможно переоценить.

Также глава правительства России Михаил Мишустин сообщал, что разница в стоимости между российской нефтью и мировыми марками сейчас становится меньше. Он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства создают для государства новые перспективы при анализе финансовых факторов.