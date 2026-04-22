Врачи запустили сердце пациента после более 40 часов остановки Sohu: в Китае врачи восстановили работу сердца пациента после 40 часов остановки

В Китае врачи Второй больницы Чжэцзянского университета спасли пациента, у которого сердце не работало более 40 часов, передает издание Sohu. Подобный случай является крайне редким в медицинской практике, подчеркнули в источнике.

По информации врачей, пациент поступил с жалобами на одышку и стеснение в груди, после чего у него произошла остановка сердца. Для поддержания жизненных функций использовалась система ЭКМО, а спустя более 40 часов интенсивной терапии сердечный ритм начал постепенно восстанавливаться.

После стабилизации состояния аппарат отключили. Пациент пришел в сознание и был выписан без серьезных осложнений.

Ранее кардиолог Мария Яковлева заявила, что причинами внезапной остановки сердца могут быть не только инфаркт, но и ишемия, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия. По ее словам, в России от болезней сердца ежегодно умирают около 200–250 тыс. человек. Особую тревогу вызывает рост случаев среди молодых людей — студентов и спортсменов без предыдущих проблем с сердцем.