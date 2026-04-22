Под Челябинском арестовали фигуранта дела о бриллиантах на 120 млн рублей В Челябинской области ФСБ пресекла попытку хищения бриллиантов на 120 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу конкурсного управляющего компании «Челпром-даймонд», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он проходит по делу о попытке хищения бриллиантов на сумму свыше 120 млн рублей.

Центральным районным судом Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении ранее задержанного УФСБ и СУ СК России по Челябинской области конкурсного управляющего коммерческой организации Мамонтова В. Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), — сказано в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер похитил почти 9 млрд рублей, которые шли на восстановление ДНР.

До этого стало известно, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество замгубернатора региона Андрея Коробки. Его подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий.