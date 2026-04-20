Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Беру сахар, сметану и сливочное масло — и за полчаса варю конфеты, которые по вкусу напоминают любимые «Коровки», но готовятся проще и из того, что есть в любом доме. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или сладкого подарка близким.

Получается обалденная вкуснятина: нежная тягучая карамель с кремовым оттенком, которая тает во рту, а с добавлением мака или орехов становится еще ароматнее.

Для приготовления вам понадобится: 500 г сахара, 200 г сметаны жирностью от 20%, 50 г сливочного масла, по желанию — мак, грецкие орехи, кунжут или семечки. В кастрюле с антипригарным покрытием смешайте сахар и сметану. Доведите до кипения на небольшом огне, постоянно помешивая.

С момента закипания варите ровно 30 минут, пока масса не станет кремового цвета. За 2-3 минуты до готовности добавьте сливочное масло, перемешайте. При желании всыпьте мак или орехи. Перелейте горячую массу в форму, застеленную пищевой пленкой. Дайте застыть при комнатной температуре. Застывшие конфеты нарежьте или поломайте на кусочки. Храните в плотно закрытом контейнере.

