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10 июня 2026 в 13:00

Конфеты «Орешки»: просто смешиваю печенье и банку сгущенки — рецепт для тех, кто не умеет готовить

Фото: D-NEWS.ru
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Конфеты «Орешки» — это невероятно простой десерт, который сможет приготовить даже тот, кто никогда не стоял у плиты. Мягкая, ароматная шоколадная масса из печенья, сгущенки и масла напоминает «картошку» или трюфели.

Для приготовления понадобится: 400 г печенья, 1 банка вареной сгущенки (380 г), 2 ст. л. какао-порошка, 50 г сливочного масла.

Рецепт: печенье измельчите в крошку (в блендере или в пакете скалкой). 1/3 крошки отложите для обваливания. В миске смешайте оставшуюся крошку, сгущенку, какао и растопленное сливочное масло до однородной пластичной массы. Скатайте небольшие шарики, обваляйте в крошке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить конфеты «Орешки» и была удивлена тому, как они легко готовятся. В качестве посыпки конфет для разнообразия также можно использовать кокосовую стружку или орехи.

Ранее стало известно, как приготовить торт «Избушка» с баночкой варенья — без духовки и плиты.

Проверено редакцией
Общество
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конфеты
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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