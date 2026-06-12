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12 июня 2026 в 09:35

Лоток клубники превращаю в полкило цукатов — без химии и ароматизаторов: через год открываю, а они как свежие

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежую клубнику, сахар и лимонную кислоту — и за несколько часов варю яркие прозрачные цукаты, которые вкуснее варенья и конфет. Получается обалденная вкуснятина: ягодки становятся упругими, сладкими, с легкой кислинкой, словно солнечные леденцы. Хранятся больше года, а выглядят как драгоценные рубины.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг клубники, 1 кг сахара, 400 мл воды, 1 ч. ложка лимонной кислоты (или сок лимона), сахарная пудра для обсыпки. Клубнику вымойте, удалите хвостики. Сварите сироп из воды и сахара. Залейте им ягоды, доведите до кипения, снимите с огня и оставьте на 6–8 часов. Повторите процедуру 3-4 раза, добавив в последний раз лимонную кислоту. Затем откиньте ягоды на дуршлаг, дайте сиропу стечь. Выложите клубнику на пергамент и сушите в духовке при 50–60 °C с приоткрытой дверцей 3–4 часа. Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре. Храните в герметичной банке.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти цукаты из клубники. Даже те, кто не любит варенье, просили добавки. Кстати, вместо лимонной кислоты можно взять сок лимона и добавить ваниль — вкус станет изысканнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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