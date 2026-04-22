В США оценили сроки разминирования Ормузского пролива WP: Пентагон заявил, что на разминирование Ормуза потребуется до шести месяцев

На полное разминирование Ормузского пролива может уйти до шести месяцев, передает Washington Post со ссылкой на Пентагон. По мнению ВС США, операции по обезвреживанию акватории пролива не могут быть начаты до завершения боевых действий.

По оценке американской стороны, последствия конфликта могут сохраняться для мировой экономики в течение длительного времени, вплоть до конца 2026 года. Также отмечается, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими даже после возможного соглашения между США и Ираном.

Ранее военные задержали два судна, которые пытались пройти в районе Ормузского пролива без разрешения Ирана. Известно, что Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана судно MSC Francesca, которое Тегеран связывает с Израилем, и Epaminodes. Также грузовое судно, следовавшее из Ирана, подверглось обстрелу и было остановлено в Оманском заливе.

Кроме того, Иран не намерен открывать Ормузский пролив, пока США продолжают нарушать условия перемирия, в том числе через морскую блокаду, заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По его мнению, действия администрации американского лидера Дональда Трампа усугубляют мировой кризис.