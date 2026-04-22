22 апреля 2026 в 13:30

В районе Ормузского пролива задержали два судна

КСИР сообщил о задержании двух судов в районе Ормузского пролива

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Военные задержали два судна, которые пытались пройти в районе Ормузского пролива без разрешения Ирана, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции. По словам представителей КСИР, которые передает агентство Tasnim, нарушение безопасности в районе пролива является «красной линией» для Тегерана.

Уточняется, что Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана судно MSC-FRANCESCA, которое Тегеран связывает с Израилем, и EPAMINODES. Оба судна, не получив разрешения, поставили безопасность судоходства в акватории под угрозу, уточнили в Корпусе.

Ранее сообщалось, что три судна попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США. Один из кораблей был иранским, ему удалось достичь Оманского залива, но затем он перестал подавать сигналы.

Прежде Военно-морские силы США применили оружие против иранского торгового судна в акватории Оманского залива, пытаясь принудить его уйти в территориальные воды Ирана. Отмечалось, что своевременное прибытие подразделений ВМС КСИР на поддержку иранского корабля вынудило американцев отступить и покинуть зону инцидента.

Мир
Иран
КСИР
Ормузский пролив
