22 апреля 2026 в 20:13

«Открытие Ормуза невозможно»: в Иране сообщили плохие новости для Трампа

Спикер парламента ИРИ: Ормузский пролив останется закрыт из-за блокады США

Ормузский пролив
Иран не намерен открывать Ормузский пролив, пока США продолжают нарушать условия перемирия, в том числе через морскую блокаду, заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X. По его мнению, действия администрации американского лидера Дональда Трампа усугубляют мировой кризис.

Полноценное прекращение огня тогда имеет смысл, когда оно не нарушается морской блокадой, захватом в заложники мировой экономики. Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия, — считает он.

США и Иран объявили о перемирии 8 апреля, однако последующие переговоры в Исламабаде завершились без результата. После Вашингтон и вовсе ввел блокаду иранских портов.

Ранее военные задержали два судна, которые пытались пройти в районе Ормузского пролива без разрешения Ирана. Известно, что Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана судно MSC-FRANCESCA, которое Тегеран связывает с Израилем, и EPAMINODES. Также грузовое судно, следовавшее из Ирана, подверглось обстрелу и было остановлено в Оманском заливе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар БПЛА дестабилизировал движение транспорта в Самаре
Кошатникам объяснили, почему питомцы ночью спят мордочкой к хозяину
В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием
В Самаре перенесли школьные занятия из-за угрозы атаки БПЛА
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

