«Открытие Ормуза невозможно»: в Иране сообщили плохие новости для Трампа

Иран не намерен открывать Ормузский пролив, пока США продолжают нарушать условия перемирия, в том числе через морскую блокаду, заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X. По его мнению, действия администрации американского лидера Дональда Трампа усугубляют мировой кризис.

Полноценное прекращение огня тогда имеет смысл, когда оно не нарушается морской блокадой, захватом в заложники мировой экономики. Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия, — считает он.

США и Иран объявили о перемирии 8 апреля, однако последующие переговоры в Исламабаде завершились без результата. После Вашингтон и вовсе ввел блокаду иранских портов.

Ранее военные задержали два судна, которые пытались пройти в районе Ормузского пролива без разрешения Ирана. Известно, что Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана судно MSC-FRANCESCA, которое Тегеран связывает с Израилем, и EPAMINODES. Также грузовое судно, следовавшее из Ирана, подверглось обстрелу и было остановлено в Оманском заливе.