Диетолог раскрыла неутешительные последствия отказа от мяса

Отказ от мяса может привести к нехватке железа, витамина В12 и других важных веществ, заявила врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в интервью aif.ru. По словам медика, особенно губителен отказ от животного белка в пожилом возрасте.

В пожилом возрасте нельзя отказываться от мяса. Это источник не только полноценного белка, который хорошо усваивается, но и источник железа, витамина В12, незаменимых для процесса кроветворения, — отметила врач.

По ее словам, мясо помогает замедлить возрастные изменения в организме и сохранить мышечную массу. Врач отметила, что естественная потеря массы может начаться уже в 35–45 лет.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что неправильные установки из советского прошлого мешают людям сбросить лишний вес. Врач отнес к ним убеждение, что нужно съесть всю еду в тарелке. На практике, если оставлять часть продуктов недоеденными, можно действительно похудеть, уточнил врач.