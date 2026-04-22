Не тефтели, а кефтедес — готовлю как на Кипре с корицей и мятой

Кефтедес — это больше, чем просто тефтели. Это душа Кипра, запеченная в золотистой корочке. Это блюдо, в котором каждый ингредиент играет свою роль, создавая гармоничный и узнаваемый средиземноморский вкус.

Что понадобится

Фарш говяжий — 500 г, фарш свиной — 250 г, картофель — 1 шт. (крупная, около 200 г), луковица — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, белый хлеб (мякиш) — 100 г, свежая мята — 15 г (или сушеная — 1 ч. л.), петрушка — 20 г, яйцо, оливковое масло — 2 ст. л., винный уксус — 1 ст. л., орегано сушеный — 1 ч. л., корица молотая — 1/4 ч. л., соль, черный молотый перец — по вкусу, масло растительное для фритюра.

Как готовлю

Картофель натираю на мелкой терке, отжимаю. Лук и чеснок измельчаю. Хлеб крошу, зелень рублю.

В миске смешиваю оба фарша, картофель, лук, чеснок, хлеб, зелень. Добавляю орегано, корицу, яйцо, оливковое масло, уксус, соль, перец. Вымешиваю до однородности. Накрываю пленкой, убираю в холодильник на 1 час.

Формирую шарики размером с грецкий орех. В глубокой сковороде разогреваю масло слоем 2 см. Обжариваю партиями до золотистой корочки со всех сторон. Выкладываю на бумажное полотенце.

Подаю теплыми с лимоном, дзадзики и свежими овощами.

Дмитрий Демичев
