Плов надоел? Тогда прячь сковороду и делай гульчехру — идеальный куриный соус по-узбекски

Не люблю сладкие соусы к мясу. Но в гульчехре молоко и сметана играют так, что ты забываешь про все на свете.

Ингредиенты

Курица — 1 кг, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, молоко — 200 мл, сметана — 200 г, мука — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, зелень свежая — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала рублю курицу на куски, солю, перчу и обжариваю на сильном огне до румяной корки — это минут 10. Тем временем режу лук перьями и тру чеснок на терке. Снимаю курицу, на ее место кидаю лук и жарю до золота. Самое сложное — это соус: смешиваю муку с молоком, добавляю сметану, чеснок, сахар, кориандр и соль. Заливаю этой смесью лук, довожу до кипения, возвращаю курицу обратно. Тушу под крышкой 20 минут на слабом огне, а в конце посыпаю рубленой зеленью и даю настояться еще 10 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сначала кажется, что молоко и курица — странная пара. Но нет! Соус получился нежнейшим, с легкой кислинкой от сметаны, а мясо просто таяло во рту. Теперь это мой коронный ужин для внезапных посиделок.