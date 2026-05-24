Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 08:47

Плов надоел? Тогда прячь сковороду и делай гульчехру — идеальный куриный соус по-узбекски

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не люблю сладкие соусы к мясу. Но в гульчехре молоко и сметана играют так, что ты забываешь про все на свете.

Ингредиенты

Курица — 1 кг, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, молоко — 200 мл, сметана — 200 г, мука — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, зелень свежая — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала рублю курицу на куски, солю, перчу и обжариваю на сильном огне до румяной корки — это минут 10. Тем временем режу лук перьями и тру чеснок на терке. Снимаю курицу, на ее место кидаю лук и жарю до золота. Самое сложное — это соус: смешиваю муку с молоком, добавляю сметану, чеснок, сахар, кориандр и соль. Заливаю этой смесью лук, довожу до кипения, возвращаю курицу обратно. Тушу под крышкой 20 минут на слабом огне, а в конце посыпаю рубленой зеленью и даю настояться еще 10 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сначала кажется, что молоко и курица — странная пара. Но нет! Соус получился нежнейшим, с легкой кислинкой от сметаны, а мясо просто таяло во рту. Теперь это мой коронный ужин для внезапных посиделок.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту
Шестнадцать человек погибли при взрыве поезда в Пакистане
Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие
Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке
Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
Бывший прокурор МУС призвала к принятию статута против агрессии США
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки
Какая коса лучше — бензиновая или электрическая: техданные, главные отличия
European Gymnastics восстановил права российских гимнасток
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске
«Мир, а не ракеты»: депутат Рады призвал Киев прекратить конфликт
Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов
Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Юрист назвал самые популярные схемы мошенничества
В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией
Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня
Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области
Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.