Вместо надоевших оладий — пончики «Молочные»: пышные, мягкие, ароматные. Моя магия утра

Беру молоко, дрожжи и муку и через 2 часа жарю пончики, которые получаются нежными, воздушными и такими вкусными, что невозможно съесть всего один. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пышные пончики с хрустящей корочкой, а внутри — мягкий, пористый мякиш с молочным ароматом, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл молока, 100 мл воды, 1 яйцо, 65 г сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 6 г сухих дрожжей (или 18 г свежих), 600 г муки, растительное масло для жарки, сахарная пудра для подачи. Смешайте молоко, воду, сахар и дрожжи, оставьте на 15 минут. Добавьте яйцо, растопленное масло, соль, затем муку, замесите эластичное тесто. Дайте подойти 1,5–2 часа.

Раскатайте в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки, дайте подняться еще 20–30 минут. Жарьте в разогретом масле до золотистого цвета с двух сторон (около 40 секунд с каждой стороны). Обсушите на бумажном полотенце, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с ягодами или джемом — эти пончики исчезают мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.