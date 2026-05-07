07 мая 2026 в 11:30

Кольца яблок бросаю в тесто и на сковороду — через 5 минут подаю пончики без дрожжей и соды, хрустят и тают во рту

Это гениально простой рецепт быстрых яблочных пончиков для тех, кто любит вкусные десерты, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Никакого ожидания, никакой раскатки — просто нарезал яблоки кольцами, обмакнул в кляр и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые яблочные кольца в хрустящем нежном кляре, который напоминает пончиковое тесто, но готовится за минуту. Яблоки внутри становятся мягкими, карамелизованными и источают удивительный аромат корицы.

Такие пончики намного полезнее и быстрее классических, не содержат дрожжей и соды, а готовятся из самых простых продуктов. Они идеально подходят для завтрака с чашкой кофе, полдника или детского перекуса. Дети уплетают их за обе щеки и не догадываются, что внутри полезные яблоки.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 небольших яблок (покрепче, чтобы не развалились), 2 яйца, 4 ст. ложки муки, 2 ст. ложки сахара, щепотка корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Смешайте яйца, муку, сахар, соль и корицу до однородного жидкого теста. Яблоки вымойте, обсушите. Удалите сердцевину с помощью ножа или специальной выемки, чтобы получились колечки. Можно кожуру не очищать.

Обмакивайте яблочные кольца в кляр, чтобы тесто покрыло их со всех сторон. Разогрейте сковороду с растительным маслом (слой масла около 1 см). Обжаривайте пончики на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Выкладывайте готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или с медом.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
