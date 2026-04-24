24 апреля 2026 в 10:00

Весенние баурсаки: готовлю на кефире — пышные, ароматные и ни грамма дрожжей. На замену пончикам и хачапури

Беру кефир, муку и лук — замешиваю мягкое тесто, раскатываю в пласт толщиной 7 мм, нарезаю ромбиками, обжариваю в разогретом масле. Через 20 минут на столе горка румяных, пышных баурсаков, которые получаются мягкими, воздушными, с хрустящей корочкой и пикантной луковой ноткой.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные баурсаки с мягкой, пористой текстурой внутри, а лук придает им особую изюминку и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира, 550–600 г муки, 1 чайная ложка соли с горкой, 1 чайная ложка соды (без горки), 1 луковица, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и порубите ножом. В глубокой миске смешайте кефир, соль и лук. Муку смешайте с содой, постепенно всыпайте в кефирную смесь, замесите мягкое, слегка липнущее тесто (при необходимости добавьте еще муки).

Оставьте тесто отдыхать на 20–30 минут при комнатной температуре. Раскатайте тесто в пласт толщиной 7 мм, нарежьте ромбиками. В сотейнике разогрейте растительное масло (слой около 1 см), обжаривайте баурсаки на среднем огне до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте теплыми — эти баурсаки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Общество
Мария Левицкая
М. Левицкая
