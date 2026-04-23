23 апреля 2026 в 09:35

Вместо скучных сырников — пончики «Кефирные»: пышные, румяные, с хрустящей корочкой

Беру кефир, яйцо и муку — замешиваю тесто, жарю во фритюре, и через 15 минут на столе гора пышных, румяных пончиков с хрустящей корочкой и мягкой, воздушной серединкой. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые пончики с аппетитной хрустящей корочкой, а внутри — нежный, пористый мякиш с легкой кислинкой кефира и ванильным ароматом, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки соды, 300 г муки, растительное масло для жарки, сахарная пудра для посыпки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки (можно стаканом), в центре каждого сделайте маленькое отверстие. Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле, обжарьте пончики с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — эти пончики исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
