Этот способ сокращает время приготовления говядины и делает ее мягкой: мясо за 40 минут

Этот способ сокращает время приготовления говядины и делает ее мягкой: мясо за 40 минут

Быстро приготовить мягкую говядину всего за 40 минут — это реально, если знать один секрет, который используют опытные повара.

Речь идет о бефстроганов — блюде, где мясо нарезается тонкими брусочками поперек волокон, что кардинально сокращает время термической обработки.

Вам понадобится: 500 г говядины, луковица, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, 200 мл воды или бульона, соль и специи по вкусу.

Говядину нарежьте тонкими брусочками толщиной около 1 см строго поперек волокон. На разогретой сковороде растопите сливочное масло и быстро обжарьте мясо до румяной корочки (3–5 минут), не пережаривая — иначе оно станет жестким.

В отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте муку и готовьте 2 минуты. Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения — соус загустеет. Соедините мясо с соусом, посолите, добавьте специи и тушите под крышкой на медленном огне 25 минут. За 2 минуты до готовности добавьте сметану, прогрейте и дайте блюду настояться 10 минут.

