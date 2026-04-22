Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 17:33

Этот способ сокращает время приготовления говядины и делает ее мягкой: мясо за 40 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Быстро приготовить мягкую говядину всего за 40 минут — это реально, если знать один секрет, который используют опытные повара.

Речь идет о бефстроганов — блюде, где мясо нарезается тонкими брусочками поперек волокон, что кардинально сокращает время термической обработки.

Вам понадобится: 500 г говядины, луковица, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, 200 мл воды или бульона, соль и специи по вкусу.

Говядину нарежьте тонкими брусочками толщиной около 1 см строго поперек волокон. На разогретой сковороде растопите сливочное масло и быстро обжарьте мясо до румяной корочки (3–5 минут), не пережаривая — иначе оно станет жестким.

В отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте муку и готовьте 2 минуты. Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения — соус загустеет. Соедините мясо с соусом, посолите, добавьте специи и тушите под крышкой на медленном огне 25 минут. За 2 минуты до готовности добавьте сметану, прогрейте и дайте блюду настояться 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить фрикасе из курицы без грибов.

Проверено редакцией
Читайте также
Приглянулась машина: гастарбайтеры убили целую семью из зависти
Общество
Приглянулась машина: гастарбайтеры убили целую семью из зависти
HR-эксперт ответила, насколько зумеры изменили рынок труда
Общество
HR-эксперт ответила, насколько зумеры изменили рынок труда
Пачка теста и 300 грамм фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков
Общество
Пачка теста и 300 грамм фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков
Печенье к чаю не покупаю, готовлю «Подушечки» с начинкой из халвы— хрустящие, рассыпчатые, с ореховой сердцевиной
Общество
Печенье к чаю не покупаю, готовлю «Подушечки» с начинкой из халвы— хрустящие, рассыпчатые, с ореховой сердцевиной
Все дело в сметанной заправке: весенний салат из редиски и огурцов — готова есть тазиками
Общество
Все дело в сметанной заправке: весенний салат из редиски и огурцов — готова есть тазиками
Общество
рецепты
ужины
мясо
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.