22 апреля 2026 в 18:57

Признанной банкротом Блиновской вернули квартиру в Ярославле

Суд отменил сделки и вернул Блиновской квартиру в Ярославле

Блогер Елена Блиновская Блогер Елена Блиновская Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Арбитражный суд Москвы признал право собственности блогера Елены Блиновской на квартиру в Ярославле, передает РИА Новости. По данным журналистов, решение было принято после заявления Марии Ознобихиной, финансового управляющего знаменитости.

Как пишет агентство, до 2022 года недвижимость принадлежала Блиновской и ее матери, затем она была дважды продана: другу семьи, который ее также перепродал. По мнению Ознобихиной, сделка между аффилированными лицами была совершена на нерыночных условиях после начала налоговой проверки Блиновской.

Теперь же суд признал обе сделки недействительными, прекратил право собственности последнего покупателя и постановил признать право собственности за Блиновской. Друг семьи, ставший первым покупателем, заявил, что стоимость квартиры была рыночной, так как ее определил оценщик при оформлении кредита.

Ранее суд взыскал более 844 тыс. рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов «королевы марафонов» Blinovskaya Club. Представитель Ознобихиной заявил в суде, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию «Вега», входившую в схему дробления бизнеса осужденной блогерши.

