07 апреля 2026 в 13:45

Фрикасе из курицы без грибов: нежнейшая грудка с подливой, которая не надоедает

Фрикасе из курицы без грибов — это классическое французское блюдо, которое идеально подходит для простого, но изысканного ужина.

Нежное куриное мясо, томленное в ароматном сливочном соусе, получается невероятно сочным и мягким, а подлива становится густой и насыщенной, пропитывая каждый кусочек. Такая грудка никогда не надоедает.

Вам понадобится: 600 г куриной грудки, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 мл сливок (20%), 100 мл куриного бульона или воды, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец, тимьян, зелень.

Рецепт: курицу нарежьте, посолите, поперчите и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки, затем выложите на тарелку. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до мягкости, добавьте чеснок и муку, перемешайте. Влейте бульон и сливки, постоянно помешивая, доведите до кипения. Верните курицу в сковороду, добавьте тимьян, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности. Подавайте с рисом, картофельным пюре или пастой.

Дарья Иванова
