22 апреля 2026 в 18:40

В АКОРТ объяснили, зачем потребовалось вводить техсбор на гаджеты

Глава АКОРТ Богданов: техсбор на гаджеты нужен для развития нашей электроники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Технологический сбор на электронику был разработан, чтобы стимулировать развитие отечественного производства электроники, заявил NEWS.ru председатель АКОРТ (Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли) Станислав Богданов. По его словам, инициатива Минпромторга России поможет обеспечить равные условия работы на российском рынке.

Задача технологического сбора заключается в том, чтобы стимулировать развитие отечественного производства электроники. Для сохранения устойчивой работы бизнеса и снижения фискальной нагрузки важно то, как будет устроен механизм его уплаты, — сказал Богданов.

Так, по его мнению, если платеж потребуется вносить до фактической реализации товара, компаниям придется привлекать дополнительное кредитное финансирование, нести повышенные расходы, что может отразиться на ценах, спросе и экономике в целом. Однако привязка уплаты сбора к факту продажи товара позволит избежать такого эффекта.

Важно также предусмотреть равные условия работы на российском рынке. Технологический сбор необходимо распространить и на трансграничную торговлю смартфонами, ноутбуками и планшетами. Иначе иностранные производители и импортеры окажутся в еще более выгодных условиях по сравнению с российскими компаниями, — отметил Богданов.

Ранее Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Экономика
Россия
электроника
пошлины
Екатерина Свинова
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

