В АКОРТ объяснили, зачем потребовалось вводить техсбор на гаджеты

Глава АКОРТ Богданов: техсбор на гаджеты нужен для развития нашей электроники

Технологический сбор на электронику был разработан, чтобы стимулировать развитие отечественного производства электроники, заявил NEWS.ru председатель АКОРТ (Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли) Станислав Богданов. По его словам, инициатива Минпромторга России поможет обеспечить равные условия работы на российском рынке.

Задача технологического сбора заключается в том, чтобы стимулировать развитие отечественного производства электроники. Для сохранения устойчивой работы бизнеса и снижения фискальной нагрузки важно то, как будет устроен механизм его уплаты, — сказал Богданов.

Так, по его мнению, если платеж потребуется вносить до фактической реализации товара, компаниям придется привлекать дополнительное кредитное финансирование, нести повышенные расходы, что может отразиться на ценах, спросе и экономике в целом. Однако привязка уплаты сбора к факту продажи товара позволит избежать такого эффекта.

Важно также предусмотреть равные условия работы на российском рынке. Технологический сбор необходимо распространить и на трансграничную торговлю смартфонами, ноутбуками и планшетами. Иначе иностранные производители и импортеры окажутся в еще более выгодных условиях по сравнению с российскими компаниями, — отметил Богданов.

Ранее Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.