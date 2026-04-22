Пачка теста и 300 граммов фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков

Беру муку, дрожжи и фарш — замешиваю тесто, раскатываю в овал, делаю скалкой бороздки, выдавливаю начинку из пакета, посыпаю сыром и через 40 минут достаю румяный пирог, который получается сочнее беляшей и более хрустящим, чем чебуреки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пористое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком, помидором и расплавленным сыром, которая делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 мл теплой воды, 300 мл теплого молока, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка дрожжей, 80 мл растительного масла, 650 г муки; для начинки — 1 луковица, 1 помидор, 200 г фарша, 150 г тертого сыра, соль и специи. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти 30 минут.

Раскатайте в овальный пласт, выложите на противень с пергаментом, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Скалкой сделайте продольные бороздки. Лук и помидор измельчите, смешайте с фаршем, солью и перцем. Переложите начинку в пакет, отрежьте уголок и выдавите в бороздки. Посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °С 40 минут. Подавайте теплым — этот пирог исчезает мгновенно.

Мария Левицкая
М. Левицкая
