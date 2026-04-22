Замешиваю тесто с грецкими орехами и корицей — через час на столе «Каридопита». Греческий ореховый пирог вкуснее самого нежного бисквита

Беру яйца, грецкие орехи и корицу — и за час готовлю пирог, который пропитывается ароматным сиропом и становится влажным, нежным и тающим во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, маслянистый бисквит с хрустящими кусочками орехов, пропитанный сладким сиропом с лимонной ноткой и ароматом корицы.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 4 яйца, 200 г сахара, 150 мл растительного масла, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка корицы, 150 г грецких орехов; для сиропа — 250 г сахара, 250 мл воды, сок половины лимона, палочка корицы. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте масло, муку с разрыхлителем и корицей, перемешайте. Вмешайте рубленые орехи.

Вылейте тесто в смазанную маслом форму, выпекайте при 180°С 35–40 минут. Для сиропа смешайте сахар, воду, лимонный сок и корицу, доведите до кипения, варите 5 минут. Горячий пирог залейте горячим сиропом, дайте полностью остыть и пропитаться. Этот пирог станет вашим любимым.

