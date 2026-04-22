В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после обрушения дома в Сызрани

Двое мирных жителей, госпитализированных после частичного обрушения подъезда в Сызрани, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов в ходе совещания по ликвидации последствий атаки БПЛА на город. По его словам, которые приводит пресс-служба регионального правительства, еще одного пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение.

Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе специалистами мультидисциплинарной бригады отделения экстренной плановой консультативной медпомощи областной больницы [имени] Середавина, — указал он.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что материальная помощь семьям погибших в Сызрани будет направлена в ближайшее время. Глава региона также пообещал поддержку раненым и тем, чье жилье было повреждено в результате чрезвычайного происшествия.

Утром 22 апреля губернатор Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

