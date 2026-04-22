Раскрыто число погибших при атаке ВСУ на Сызрань МЧС: тела двух погибших обнаружили в Сызрани после обрушения подъезда

Тела двух погибших обнаружили на месте обрушения подъезда в Сызрани после атаки украинских БПЛА, сообщила пресс-служба МЧС России. По последней информации, троих госпитализировали, остальным же помощь оказали на месте.

В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал, что на месте работают экстренные службы.

Как пояснили в МЧС, в связи со сложностью ситуации на место ЧП были направлены дополнительные силы спасателей для ускорения разбора завалов. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме, пытаясь оперативно ликвидировать последствия катастрофы.

В Минобороны России сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией. По данным ведомства, цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.