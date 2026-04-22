Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Сызрань выросло до 12

Число пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек, еще двоих ищут под завалами, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем блоге в МАКС. На месте работают экстренные службы.

В результате атаки 12 человек пострадали, под завалами, предположительно, остаются два человека, — написал губернатор.

Трое пострадавших уже были госпитализированы в местную больницы, остальные получили медпомощь на месте происшествия. По словам Федорищева, в районе атаки развернут оперштаб, с пострадавшими работают медицинские психологи.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

Глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль проведение поисково-спасательных работ в городе. К месту происшествия уже направлены дополнительные силы, включая специалистов Волжского спасательного центра.