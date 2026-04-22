Опубликованы кадры с места частичного обрушения жилого дома в Сызрани

МЧС России опубликовало в мессенджере МАКС кадры последствий атаки дрона ВСУ в Сызрани. В результате удара беспилотника произошло частичное обрушение подъезда.

По данным МЧС, число пострадавших в ходе инцидента возросло до 11 человек, среди которых двое детей. В связи со сложностью ситуации на место ЧП были направлены дополнительные силы спасателей для ускорения разбора завалов. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме, пытаясь оперативно ликвидировать последствия катастрофы.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.

В Минобороны России сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией. По данным ведомства, цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.