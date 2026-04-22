В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани

Материальная помощь семьям погибших при частичном обрушении подъезда многоквартирного дома в Сызрани будет направлена в ближайшее время, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в МАКСе. Глава региона также пообещал поддержку раненым и гражданам, чье жилье было повреждено в результате чрезвычайного происшествия.

Федорищев рассказал, что провел заседание оперативного штаба с участием членов областного правительства, силового блока, оперативных служб и руководства Сызрани. Губернатор отметил, что работа по ликвидации последствий идет слаженно и четко, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чье жилье пострадало, — написал глава области.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.