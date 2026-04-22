Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро

В Москве пройдет суд над пенсионеркой, толкнувшей ребенка на пути в метро, сообщает столичная прокуратура в мессенджере МАКС. Дело в отношении 64-летней женщины направлено в Таганский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 ноября 2025 года на платформе станции метро «Таганская». По версии следствия, обвиняемая на почве внезапной неприязни толкнула 13-летнюю девочку на железнодорожные пути. Ее действия квалифицированы по статье о покушении на убийство.

Ранее мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительным данным, он рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.