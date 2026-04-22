22 апреля 2026 в 15:32

Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань

Федорищев: БПЛА повредили многоэтажки и частные владения в Сызрани

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
БПЛА повредили многоквартирные дома, частные владения и общественные здания, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в МАКСе. По его словам, сейчас проводится обследование объектов и оценка ущерба.

Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение — приступим к восстановлению, — отметил он.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

В Следственном комитете РФ уточнили, что в городе зафиксировали падение 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что после падения каждого из БПЛА последовала детонация. Она добавила, что для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы.
