Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань Федорищев: БПЛА повредили многоэтажки и частные владения в Сызрани

БПЛА повредили многоквартирные дома, частные владения и общественные здания, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в МАКСе. По его словам, сейчас проводится обследование объектов и оценка ущерба.

Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение — приступим к восстановлению, — отметил он.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.