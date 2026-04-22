22 апреля 2026 в 12:58

СК раскрыл новые детали атаки дронов ВСУ на Сызрань

СК: в Сызрани зафиксировано падение 11 дронов ВСУ с последующей детонацией

Падение 11 украинских беспилотных летательных аппаратов зафиксировано в Сызрани Самарской области, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, после падения каждого из БПЛА последовала детонация.

Утром 22 апреля 2026 года на территории города Сызрани зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией, — сказано в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты СК России проводят осмотры мест происшествий. Специалисты изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев, а также потерпевших.

Представитель ведомства добавила, что для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона помогут семьям погибших, тела которых достали из-под завалов в Сызрани. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких, отметив, что это общее горе. Следователи возбудили уголовное дело о теракте (ч. 2 ст.205 УК РФ).

