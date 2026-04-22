22 апреля 2026 в 10:33

«Общее горе»: местные власти пообещали помочь родным погибших в Сызрани

Федорищев пообещал помощь семьям погибших при атаке БПЛА в Сызрани

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Власти Самарской области помогут семьям погибших, тела которых достали из-под завалов в Сызрани, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в МАКСе. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких.

Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь. Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек. По последней информации, троих госпитализировали, остальным же помощь оказали на месте происшествия. Федорищев добавил, что на месте работают экстренные службы. Группы разминирования ОМОН приступили к обследованию мест возможного нахождения фрагментов беспилотных летательных аппаратов.

До этого стало известно, что погибшими при обрушении дома в Сызрани Самарской области после атаки украинских БПЛА оказались женщина и ребенок. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

