Саперы исследуют место падения обломков БПЛА в Сызрани

Группы разминирования ОМОН приступили к обследованию мест возможного нахождения фрагментов беспилотных летательных аппаратов в Сызрани. В Росгвардии подчеркнули, что специалисты ведомства проводят тщательный осмотр территорий для обеспечения безопасности жителей города.

Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества граждан, проживающих в здании. Кроме того, группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек. Обломки БПЛА также повредили второй дом. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал, что на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь медики и психологи.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

Глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль проведение поисково-спасательных работ в городе. К месту происшествия уже направлены дополнительные силы, включая специалистов Волжского спасательного центра.