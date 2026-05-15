День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 16:09

Участник СВО рассказал, как восемь месяцев выживал под ударами дронов ВСУ

RT: российский боец восемь месяцев удерживал позицию у Работино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский военнослужащий с позывным Шорох в течение восьми месяцев в одиночку удерживал позицию у Работино в Запорожской области, сообщает RT. За это время боец пережил десятки атак дронов и потерял 15 килограммов веса.

Шорох участвует в боевых действиях с 2022 года. Первое ранение он получил после удара польского миномета, в результате которого были повреждены обе ноги. В 2024 году военнослужащий подписал новый контракт. До перевода на Запорожское направление он служил под Авдеевкой, сейчас входит в состав 71-го полка 42-й гвардейской дивизии.

Боец рассказал, что получил задачу закрепиться на позиции и вести наблюдение, чтобы не допустить продвижения противника. На позицию он заступил 22 мая и покинул ее только 29 января. По словам военного, снабжение осуществлялось при помощи беспилотников. В зимний период ему иногда приходилось по несколько дней оставаться в укрытии, чтобы не оставить следов и не быть обнаруженным противником.

Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то <...> в жизни, что там надо, поменял <...> поведение. Над многими моментами пришлось подумать, — признался Шорох.

Ранее боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Краб сообщил, что морпехи ВС РФ сорвали попытку прорыва украинской ДРГ на Добропольском направлении. По его словам, группу ВСУ своевременно обнаружили операторы беспилотных систем.

Регионы
Запорожская область
СВО
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом без визуального шума: как создать спокойное пространство
Определена судьба матерившегося и подравшегося с врачами судьи
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении с ножом на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Арт-фестиваль «Русская Венеция» состоится в Ивановской области
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.