Участник СВО рассказал, как восемь месяцев выживал под ударами дронов ВСУ RT: российский боец восемь месяцев удерживал позицию у Работино

Российский военнослужащий с позывным Шорох в течение восьми месяцев в одиночку удерживал позицию у Работино в Запорожской области, сообщает RT. За это время боец пережил десятки атак дронов и потерял 15 килограммов веса.

Шорох участвует в боевых действиях с 2022 года. Первое ранение он получил после удара польского миномета, в результате которого были повреждены обе ноги. В 2024 году военнослужащий подписал новый контракт. До перевода на Запорожское направление он служил под Авдеевкой, сейчас входит в состав 71-го полка 42-й гвардейской дивизии.

Боец рассказал, что получил задачу закрепиться на позиции и вести наблюдение, чтобы не допустить продвижения противника. На позицию он заступил 22 мая и покинул ее только 29 января. По словам военного, снабжение осуществлялось при помощи беспилотников. В зимний период ему иногда приходилось по несколько дней оставаться в укрытии, чтобы не оставить следов и не быть обнаруженным противником.

Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то <...> в жизни, что там надо, поменял <...> поведение. Над многими моментами пришлось подумать, — признался Шорох.

Ранее боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Краб сообщил, что морпехи ВС РФ сорвали попытку прорыва украинской ДРГ на Добропольском направлении. По его словам, группу ВСУ своевременно обнаружили операторы беспилотных систем.