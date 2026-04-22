Появились новые подробности обрушения дома в Сызрани из-за атаки ВСУ Дело о теракте возбудили после атаки украинских беспилотников на Сызрань

Уголовное дело о теракте возбудили по факту гибели и ранения мирных жителей после атаки украинских беспилотников на Сызрань, сообщила представитель СК России Светлана Петренко в канале ведомства в Максе. По предварительной информации, жертвами ударов стали женщина и ребенок, еще несколько россиян получили ранения.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст.205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области, — отметила Петренко.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона помогут семьям погибших, тела которых достали из-под завалов в Сызрани. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких, отметив, что это общее горе.

Также сообщалось, что спасатели эвакуировали 39 человек из жилого дома в Сызрани. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мирослав Пивень сообщил, что на месте происшествия были проведены аварийно-спасательные работы.