В Сызрани спасатели вывели 39 человек из частично обрушившегося дома

Спасатели эвакуировали 39 человек из жилого дома в Сызрани Самарской области, где произошло частичное обрушение, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мирослав Пивень. По словам представителя ведомства, на месте происшествия были проведены аварийно-спасательные работы.

На месте взрыва спасено четыре человека, один из которых ребенок. В результате происшествия погибло два человека. В целях безопасности из здания эвакуировано 39 человек. Для приема пострадавших развернут пункт временного размещения, — сказал Пивень.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона помогут семьям погибших, тела которых достали из-под завалов в Сызрани. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких, отметив, что это общее горе.

До этого сообщалось, что число пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек. По последней информации, троих госпитализировали, остальным же помощь оказали на месте происшествия. Федорищев добавил, что на месте работают экстренные службы. Группы разминирования ОМОН приступили к обследованию мест возможного нахождения фрагментов беспилотных летательных аппаратов.

