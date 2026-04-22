22 апреля 2026 в 15:35

В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани после атаки беспилотников и частичного обрушения подъезда многоквартирного жилого дома, написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в МАКСе. Глава области также сообщил о мерах поддержки пострадавших жителей.

В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, — сказано в сообщении.

Федорищев заверил, что всем, кто остался без жилья, оказывается помощь с временным размещением, никто не останется на улице. Губернатор также отметил, что уже началось обследование поврежденных зданий.

По словам главы региона, речь идет не только о многоквартирных домах, но и о частных владениях, а также об общественных зданиях. Федорищев добавил, что, как только комиссия даст свое заключение, власти приступят к восстановительным работам.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

