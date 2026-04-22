Мадьяр озвучил дату вступления в должность премьер-министра Венгрии

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил в соцсети X, что будет приведен к присяге на посту премьер-министра Венгрии 9 мая. Он также анонсировал праздничные мероприятия, которые состоятся на площади Кошута в Будапеште.

Днем 9 мая, после официальной церемонии присяги премьер-министра, мы проведем праздничное мероприятие на площади Кошута в Будапеште, чтобы отпраздновать политические изменения , — заявил Мадьяр.

Партия «Тиса» победила на парламентских выборах в Венгрии и получила 141 место из 199 в парламенте. Ее главный соперник, правящая коалиция с «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партией, получил 52 мандата. Партия «Наша родина» заняла только шесть мест.

Ранее Мадьяр пригрозил, что отстранит от власти президента Тамаша Шуйока и еще нескольких высокопоставленных лиц, если те добровольно не покинут посты до 31 мая. Он уточнил, что призыв уйти в отставку касается председателя Верховного суда, главы Национального управления по делам юстиции, председателя Конституционного суда, а также генерального прокурора страны.