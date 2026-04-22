22 апреля 2026 в 15:48

В МВД объяснили, чем может быть опасен основатель Readovka

МВД: основатель Readovka Костылев может надавить на соучастников хищения

Алексей Костылев Алексей Костылев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев может оказать давление на соучастников хищения более 1 млрд рублей у Минобороны, сказано в ходатайстве следователя МВД. Таким образом он может попробовать изменить показания на более выгодные для себя, передает ТАСС.

Будучи знакомым с иными участниками преступной группы, обвиняемый Костылев может оказать на них давление с целью изменения их показаний на выгодные ему, — говорится в документе.

Ранее адвокат Костылева Михаил Кондратьев заявлял, что у основателя и бывшего главреда Readovka в СИЗО обострились проблемы со зрением. Защитник отметил, что лекарства журналисту передают члены семьи и родственники.

Прежде Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда об аресте основателя издания Readovka. Его обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России.

Также следователи предъявили обвинение в даче взятки главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой. В ГСУ СК по Москве сообщили, что женщину обвиняют по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса, однако на допросе она не признала вину.

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 93 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

