В МВД объяснили, чем может быть опасен основатель Readovka

Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев может оказать давление на соучастников хищения более 1 млрд рублей у Минобороны, сказано в ходатайстве следователя МВД. Таким образом он может попробовать изменить показания на более выгодные для себя, передает ТАСС.

Будучи знакомым с иными участниками преступной группы, обвиняемый Костылев может оказать на них давление с целью изменения их показаний на выгодные ему , — говорится в документе.

Прежде Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда об аресте основателя издания Readovka. Его обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России.

Также следователи предъявили обвинение в даче взятки главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой. В ГСУ СК по Москве сообщили, что женщину обвиняют по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса, однако на допросе она не признала вину.