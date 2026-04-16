16 апреля 2026 в 12:18

Главреду Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке

Алина Джикаева
Следователи предъявили обвинение в даче взятки главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. В ведомстве уточнили, что женщину обвиняют в совершении преступления по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователями столичного Следственного комитета с Джикаевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В ходе допроса обвиняемая не признала вину, — сказано в сообщении.

14 апреля, стало известно о задержании главного редактора канала «Сапа» Алины Джикаевой и оперативного дежурного полиции. По версии следствия, с 2020 по 2025 год полицейский передавал Джикаевой информацию о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, содержащую персональные данные. За это он получил более 250 тыс. рублей. В МВД уточнили, что публикация этих данных мешала раскрытию преступлений и нарушала права граждан.

