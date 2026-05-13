День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 04:16

Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией.

Так, в Центральной России наибольшая вероятность заражения отмечается в Ивановской и Костромской областях, а также в отдельных районах Подмосковья — Дмитровском и Талдомском. Кроме того, в зоне риска находятся Тверская и Ярославская области.

На Северо-Западе страны опасность представляют Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. В этот перечень также включены Калининградская область, Республика Карелия и Коми.

На юге России к эндемичным территориям отнесены Крым и Севастополь. В Приволжском округе список значительно шире: в него входят Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В перечень также вошли такие регионы, как Уральский и Сибирский федеральные округи. На Дальнем Востоке меры предосторожности особенно актуальны для жителей Амурской и Сахалинской областей, Бурятии, Забайкальского края, Еврейской автономной области, Приморья, Якутии и Хабаровского края.

Ранее эпидемиолог Любовь Семейкина рассказала, что найденного на теле клеща давить нельзя из-за увеличения риска заражения инфекциями. По ее словам, к извлечению нужно подходить аккуратно, не сдавливая тело клеща.

Общество
Россия
Роспотребнадзор
клещи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
McDonald's расчистил себе дорогу на российский рынок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая
Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью
Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР
Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами
Знаменитый режиссер может попасть под расследование прокуратуры
Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
SHOT: минимум 17 взрывов прогремело в районе Анапы
Тысячи украинцев готовы сменить европейский быт на российский
Экс-замглавы Минприроды РФ объявлен в розыск
Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению
Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети
Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?
Зеленского уличили в попытке купить у боснийских мусульман оружие
Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры
Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.