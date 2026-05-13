Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России

Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией.

Так, в Центральной России наибольшая вероятность заражения отмечается в Ивановской и Костромской областях, а также в отдельных районах Подмосковья — Дмитровском и Талдомском. Кроме того, в зоне риска находятся Тверская и Ярославская области.

На Северо-Западе страны опасность представляют Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. В этот перечень также включены Калининградская область, Республика Карелия и Коми.

На юге России к эндемичным территориям отнесены Крым и Севастополь. В Приволжском округе список значительно шире: в него входят Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В перечень также вошли такие регионы, как Уральский и Сибирский федеральные округи. На Дальнем Востоке меры предосторожности особенно актуальны для жителей Амурской и Сахалинской областей, Бурятии, Забайкальского края, Еврейской автономной области, Приморья, Якутии и Хабаровского края.

Ранее эпидемиолог Любовь Семейкина рассказала, что найденного на теле клеща давить нельзя из-за увеличения риска заражения инфекциями. По ее словам, к извлечению нужно подходить аккуратно, не сдавливая тело клеща.