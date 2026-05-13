Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 мая?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 мая
Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.
«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль», — уточнил глава региона.
На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести их ранений пока не уточняется. Ситуация в приграничном районе остается напряженной.
Кроме того, Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под ударом оказались семь муниципальных образований, пострадал один человек.
Гладков добавил, что в результате обстрелов на трассе между Отрадовским и Красной Яругой дрон поразил легковушку. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали помощь, после чего он отправился на амбулаторное лечение.
«Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — уточнил губернатор.
В Шебекинском округе беспилотники оставили след в хуторе Знаменка, где пострадал трактор в поле. В самом Шебекино повреждены кровля частного дома, две «Газели» и производственный корпус на промплощадке.
Обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района, передавала пресс-служба оперштаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадал один человек.
«По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь», — говорилось в публикации.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль 8 мая в селе Новая Нелидовка Белгородского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что врачи боролись за его жизнь до последнего.
«Приношу самые искренние соболезнования его родным и близким… Вся Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал Гладков.
Мужчина попал в руки медиков с открытыми переломами ног в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу, однако врачи ничего не смогли сделать.
Кроме того, четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил Гладков. По его словам, украинская сторона нанесла удары по четырем муниципалитетам региона.
«Четыре муниципалитета нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены четыре мирных жителя», — написал губернатор.
Так, в поселке Октябрьский Белгородского округа два беспилотника атаковали многоквартирный дом. От удара первого дрона пострадал 18-летний юноша. Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла к пострадавшему для оказания помощи, медики были атакованы вторым дроном. У троих работников скорой диагностированы баротравмы, у молодого человека — баротравма и осколочное ранение подбородка. Дальнейшее лечение юноша продолжит в областной клинической больнице, сотрудники СМП — амбулаторно.
