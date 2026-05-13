Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 мая?

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести их ранений пока не уточняется. Ситуация в приграничном районе остается напряженной.

Кроме того, Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под ударом оказались семь муниципальных образований, пострадал один человек.

Гладков добавил, что в результате обстрелов на трассе между Отрадовским и Красной Яругой дрон поразил легковушку. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали помощь, после чего он отправился на амбулаторное лечение.

«Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — уточнил губернатор.

В Шебекинском округе беспилотники оставили след в хуторе Знаменка, где пострадал трактор в поле. В самом Шебекино повреждены кровля частного дома, две «Газели» и производственный корпус на промплощадке.

Обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района, передавала пресс-служба оперштаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадал один человек.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь», — говорилось в публикации.