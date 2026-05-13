«Объединил людей и инопланетян»: озвучено, кто еще «ждет» отставки Стармера Дмитриев пошутил, что отставку Стармера ожидают даже инопланетяне

Ожидание отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединило не только жителей Земли, но и инопланетные цивилизации, пошутил в своих социальных сетях глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Свое сообщение он сопроводил гиф-изображением из фильма «Гладиатор» с фразой «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки, — написал Дмитриев, назвав всех желающих отставки британского премьера «объединенными Киром».

На прошлой неделе замминистра юстиции Великобритании Алекс Дэвис-Джонс покинула свой пост в знак несогласия с политикой Стармера. А число депутатов палаты общин от правящей Лейбористской партии, требующих его отставки, превысило 80 человек.

Поводом для волны недовольства стали выборы в органы местного самоуправления 7 мая, на которых лейбористы впервые потеряли контроль над парламентом Уэльса и лишились 1,4 тысячи мест в законодательных органах Англии. Сам Стармер взял на себя ответственность за провал, но уходить с постов лидера партии и премьера отказался.

Ранее Дмитриев отметил, что Стармер не стремится уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране, потому что хочет сделать это последним. По его словам, «капитан корабля» намерен покинуть тонущее судно после всех.