«С врачами проблема»: состояние основателя Readovka ухудшилось в СИЗО

Адвокат основателя Readovka Костылева сообщил об ухудшении его здоровья в СИЗО

Алексей Костылев Алексей Костылев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У основателя и бывшего главреда издания Readovka Алексея Костылева в СИЗО обострились проблемы со зрением, сообщил его адвокат Михаил Кондратьев в беседе с Lenta.ru. Защитник отметил, что лекарства журналисту передают члены семьи и родственники.

Алексей держится мужественно, но зрение ухудшилось сильно, увы. С врачами профильными проблема. Ему банально тяжело долго держать фокус на документах. Лекарства родственники (семья) передают — они молодцы, — сказал Кондратьев.

Защитник заявил, что с учетом состояния здоровья экс-главред Readovka «не должен содержаться» в СИЗО. Кондратьев заявил, что Костылев добропорядочно бы исполнял условия альтернативного содержания — домашнего ареста.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда об аресте основателя издания Readovka. Его обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России.

Также следователи предъявили обвинение в даче взятки главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой. В ГСУ СК по Москве сообщили, что женщину обвиняют по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса, однако на допросе она не признала вину.

